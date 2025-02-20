Trabzon'da 5 kaçak göçmen yakalandı

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Of İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 5 kaçak göçmeni yakaladı.



İnsan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.



Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.