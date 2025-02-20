Trabzon'da 5 kaçak göçmen yakalandı

Trabzon'da yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 5 kaçak göçmen yakalandı.

Trabzon'da 5 kaçak göçmen yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Of İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 5 kaçak göçmeni yakaladı.

İnsan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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