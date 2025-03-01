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Trabzon'da 6 firari hükümlü yakalandı

Trabzon'da haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.

Trabzon'da 6 firari hükümlü yakalandı
Fotoğraf: Arşiv

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ile Ortahisar, Araklı, Beşikdüzü ve Sürmene emniyet müdürlüğü ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, farklı suçlardan haklarında 1 ay 15 gün ile 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlüyü yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Ayrıca haklarında arama kararı bulunan 3 kişi de gözaltına alındı.

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