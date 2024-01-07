Trabzon’da 8 yılda yorgun mermiden 5 kişi öldü, 100'e yakın kişi yaralandı

FAİLLERİ YAKALANAMIYOR



Trabzon’da yorgun mermi nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybetmesine rağmen failleri bir türlü yakalanamadı. Tabanca ya da tüfek gibi ateşli silahlarla havaya atış yapılmasının ardından merminin ulaşabildiği en yüksek konumdan aşağı düşmesi sonucu yaşanan yorgun mermi vakaları nedeniyle 8 yılda 96 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden veya yaralanan kişilere isabet eden mermilerin hangi tabancadan çıktığının belirlenmesi için balistik incelenmeye gönderilmesine rağmen bugüne kadar pek sonuç alınamadı.

29 Temmuz tarihinde annesiyle yolda yürürken göğsüne yorgun mermi isabet eden Alperen Yavuz’un (9) yaralanmasının ardından harekete geçen güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmada küçük çocuğun yaralanmasına neden merminin kuş uçumu bin 204 metre mesafedeki bir düğünden geldiği belirlendi. Güvenlik güçleri tarafından atış bölgesinde bulunan 16 şahıstan atış artığı tespiti için örnek alınırken, atış yaptığı tespit edilen 2 kişinin silahlarına balistik inceleme için Cumhuriyet Savcısının talimatı ile el konuldu. Balistik incelemesinde merminin H.Ş. isimli bir kişinin silahından ateşlendiği belirlenmesinin ardından gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.