Trabzon'da balık bereketi

Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında levrek ve çupranın kilogramı 350, istavrit 250, barbun 200, mezgit ve alabalık 150, somon ise 125 liradan satılıyor.



Balıkçı Ali Maraba, yaz sezonundaki balık miktarının önceki senelere oranla çok olduğunu söyledi.



Tezgahlardaki bolluğun fiyatlara da yansıdığını vurgulayan Maraba, son günlerde en çok mezgit ve istavritin tercih edildiğini ifade etti.

"FAZLA BALIK ÇIKIYOR"



Maraba, satışların iyi gittiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Satışlarımız iyi gidiyor. Balıkların günlük bitmesi için elimizde geleni yapıyoruz. Fiyatlar uygun vatandaş da tercih ediyor. Tabi kış sezonu gibi değil ama yaz sezonunda da son yıllara göre fazla balık çıkıyor. İşler iyi gidiyor."



Öte yandan Maraba, balık bol çıkmaya devam ederse, fiyatların daha da düşeceğini kaydetti.