Trabzon'da başına yorgun mermi isabet eden kadın öldü

Olay dün akşam saatlerinde ilçenin Fidanbaşı Mahallesi'nde yaşandı. Evinin yakında yer alan bahçede çalışan Perihan Dikbaş, birden kanlar içerisinde yere yığıldı.

İhbar üzerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dikbaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekipler, yorgun merminin isabet etmesi sonucu Dikbaş'ın yaşamını yitirmesi ile ilgili şüphenin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.