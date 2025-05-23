Trabzon’da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 kişiye umut oldu.

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesi Yalıköy Mahallesi'nde yaşayan Beytullah Mısır, 18 Mayıs tarihinde evde fenalaşınca Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Beytullah Mısır, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne buradan da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım servisinde tedavi gören Beytullah Mısır'ın beyin ölümü gerçekleşmesi üzerine ailesi Mısır'ın organlarını bağışlama kararı aldı.



Hastanede gerçekleşen operasyonla Beytullah Mısır'dan alınan iki böbrek, alıcı uygunluğu tespit edilen Samsun’daki hastalara UMKE ekibi tarafından karayoluyla ulaştırıldı. Karaciğer ise hava ambulansı ile İstanbul’daki özel bir hastaneye nakledilerek ihtiyaç sahibi hastaya hayat verdi.