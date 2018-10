Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde bisikletten düşen çocuk öldü.



Alınan bilgiye göre, ilçenin Yenice Mahallesi'nde bisiklet sürerken düşen Zeynep Çiftçi, kontrol amacıyla Of Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Çiftçi, yapılan kontrollerde sağlık sorunu görülmediği gerekçesiyle taburcu edildi.



Dernekpazarı İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi olan Zeynep Çiftçi'nin dün evinde fenalaşması üzerine ailesi, yeniden Of Devlet Hastanesine başvurdu.



Burada yapılan kontrollerin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine sevk edilen Zeynep Çiftçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlatırken, Zeynep Çiftçi'nin ölüm nedeni otopsiyle tespit edilecek.



İl Sağlık Müdürü Kemal Süleyman, yaptığı açıklamada, Zeynep Çiftçi'nin ölümünün şüpheli olduğunu, bu nedenle inceleme başlatıldığını söyledi.



Of Devlet Hastanesi başhekimiyle görüştüklerini belirten Süleyman, "Hastane yönetimi ilgili sağlık personeli hakkında soruşturma başlattı. Kendi içerisinde olayı soruşturuyor. Savcılık da zaten soruşturma başlatmış. Belge ve bilgileri başhekimlikten istemiş. İlk başvuru Of Devlet Hastanesi olduğu için soruşturma o hastanede başlatılıyor." dedi.

"İLK BAŞTA DURUMU İYİYMİŞ"



Çocukta, hastaneye ilk geldiğinde yapılan tetkikler sonucunda herhangi bir bulguya rastlanılmadığını ifade eden Süleyman, şunları kaydetti:



"Başhekimle görüştüm. Çocuğun ilk başvurusunda durumu iyiymiş, vital bulguları normalmiş. Her şeyi normal görünüyormuş. Hafif bir morluk varmış. Muayene etmişler, tomografi de çekmişler. O anda bir bulgu saptamamışlar ama daha sonrasında vefat ettiği için durum araştırılacak. Adli tıp da işin içine girecek. Bir ihmal, bir kusur varsa elbetteki gereği yapılır. Hem idari hem de adli idari soruşturma başladı, devam ediyor."