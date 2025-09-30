Trabzon'da bomba yüklü insansız deniz aracı bulundu: Ekipler alarma geçti

UKRAYNA'YA MI AİT?

İlk incelemelerde insansız deniz aracının Ukrayna'ya ait olabileceği şüphesi üzerinde durulurken uzman ekibin de ilçeye gelmek üzere yola çıktığı belirtildi.

"İÇERİSİNDE BOMBA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"



Yoroz Limanı Kooperatif Başkanı İsmail Yılmaz, balıkçıların aracın içinde tehlikeli bir madde olduğunu düşünerek rıhtıma bıraktığını söyledi.

"Bomba ekibi gelerek inceleme yapıldı." diye konuşan Yılmaz, "Limanı kapattılar. İçerisinde bomba olduğu tespit edildi. Bu insansız bir deniz aracıdır." dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Trabzon Valiliği, konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Trabzon ili Çarşıbaşı ilçesi Yoroz Limanı açıklarında avlanan balıkçılarımızın ağına yabancı menşeli olduğu değerlendirilen bir cismin takıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu cisim limana getirilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, olay yerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı (SAS) ekipleri ve diğer güvenlik birimlerine haber verilmiştir. İlgili cisim, uzman ekiplerce incelenmek üzere güvenli bir şekilde muhafaza altına alınmış olup konu ile ilgili detaylı teknik inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir. Vatandaşlarımızın benzeri bir durumla karşılaşmaları halinde herhangi bir müdahalede bulunmadan güvenlik birimlerine haber vermeleri önemle rica olunur." denildi.