Trabzon'da buhar kazanı patladı: 1 ölü

TRABZON VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan patlama sonrası olay yerine giderek incelemelerde bulunan Trabzon Valisi ismail Ustaoğlu yaptığı açıklamada “Sabah saat 08.45 sıralarında endüstriyel temizlik işletmesinde bir patlama meydana geldi. Arkadaşlarımız 112 ve AFAD ekipleri olay yerine giderek duruma müdahale ediyorlar. Buhar kazanının patlaması sonucu 3 katlı binada ağır hasar meydana geliyor. Bir tane Afgan uyruklu vatandaşımız hayatını kaybetti.” dedi.

PATLAMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR



Savcının olay yerine geldiğini ve patlamanın nedeniyle ilgili olarak inceleme yapılacağını söyleyen Vali Ustaoğlu, “Patlamanın çevre binalarda da bir etkisi olmuş. Detaylı incelemesini arkadaşlarımız yapacak.” şeklinde konuştu