Trabzon'da buhar kazanı patladı: 1 ölü

Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki bir iş yerinde bu sabah saatlerinde buhar kazanı patladı. Patlamanın etkisiyle 1 kişi yaşamını yitirdi. Patlamanın neden kaynaklandığıyla ilgili olarak inceleme başaltıldı.

Trabzon'da buhar kazanı patladı: 1 ölü

’un Ortahisar ilçesinde bir iş yerinde bu sabah meydana gelen buhar kazanı patlamasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Çağlayan mahallesinde bu sabah endüstriyel bir temizlik işletmesinde çamaşır yıkanan bölümde buhar kazanı bilinmeyen bir nedenle büyük bir gürültü ile patladı.

Trabzon'da buhar kazanı patladı: 1 ölü - 1

BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Patlamada ilk belirlemelere göre, Afgan uyruklu bir çalışan yaşamını yitirirken, 3 katlı iş yerinde büyük maddi hasar meydana geldi. çevredeki dükkanlarda da zarara yol açarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Trabzon'da buhar kazanı patladı: 1 ölü - 2

TRABZON VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Yaşanan patlama sonrası olay yerine giderek incelemelerde bulunan Trabzon Valisi ismail Ustaoğlu yaptığı açıklamada “Sabah saat 08.45 sıralarında endüstriyel temizlik işletmesinde bir patlama meydana geldi. Arkadaşlarımız 112 ve AFAD ekipleri olay yerine giderek duruma müdahale ediyorlar. Buhar kazanının patlaması sonucu 3 katlı binada ağır hasar meydana geliyor. Bir tane Afgan uyruklu vatandaşımız hayatını kaybetti.” dedi.

PATLAMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Savcının olay yerine geldiğini ve patlamanın nedeniyle ilgili olarak inceleme yapılacağını söyleyen Vali Ustaoğlu, “Patlamanın çevre binalarda da bir etkisi olmuş. Detaylı incelemesini arkadaşlarımız yapacak.” şeklinde konuştu

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