İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, 5 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Ortahisar ilçesine bağlı 1 Nolu Beşirli Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesindeki istinat duvarı çöktü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Park halindeki 5 araçta hasar oluştu.

Aracı istinat duvarının altında kalan Alper Bayram, gürültüyü duyunca bahçeye indiğini belirterek, olayda can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Ekiplerin hasar tespiti yaptığını belirten Bayram, aracını iki saat önce olay yerine park ettiğini anlattı.

Öte yandan istinat duvarının çökme anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

SAĞANAK, HEYELAN VE SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

Sağanak nedeniyle Trabzon-Gümüşhane kara yolunda heyelan meydana geldi.

Heyelan dolayısıyla Şehit Eren Bülbül Tüneli'nin çıkışı kapandı.

Ekiplerin iş makineleriyle müdahalesiyle tünelin Maçka-Trabzon istikameti ulaşıma açıldı, Trabzon-Maçka istikametinde ise çalışmalar devam ediyor.

Çarşıbaşı ilçesinde de heyelan nedeniyle 6 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

İlçenin sahil kesimindeki bazı binaların zemin katlarını su bastı.

Çarşıbaşı, Şalpazarı ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleriyle kapalı yolların açılması için çalışmalara devam ediyor.