Trabzon'da çarpışan iki otomobil hurdaya döndü: 6 yaralı

İlçenin Gülbaharhatun Caddesi Vakfıkebir Devlet Hastanesi önünde, K.M.B. yönetimindeki otomobil, Ö.C.A. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Araçlarda sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.



Kazada yaralanan 6 kişi Trabzon ve ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alındı.



Yaralılardan A.O.K. ile M.K'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

