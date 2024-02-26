Trabzon'da çarpışan iki otomobil hurdaya döndü: 6 yaralı

İlçenin Gülbaharhatun Caddesi Vakfıkebir Devlet Hastanesi önünde, K.M.B. yönetimindeki otomobil, Ö.C.A. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçlarda sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kazada yaralanan 6 kişi Trabzon ve ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaralılardan A.O.K. ile M.K'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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