Trabzon'da çarpışan iki otomobil hurdaya döndü: 6 yaralı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde iki otomibilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Trabzon'da çarpışan iki otomobil hurdaya döndü: 6 yaralı

İlçenin Gülbaharhatun Caddesi Vakfıkebir Devlet Hastanesi önünde, K.M.B. yönetimindeki otomobil, Ö.C.A. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kazada yaralanan 6 kişi Trabzon ve ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralılardan A.O.K. ile M.K'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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