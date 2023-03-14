Trabzon'da CHP İl Başkanlığı’nı kurşunlamaya 2 tutuklama

CHP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu binada ateşli silahla mala zarar verme olayı gerçekleştiği ihbarının alınmasının ardından başlatılan soruşturmada, dış cephe kaplamasına ve aynı binada bulunan bir iş yerine mermi isabet ettiği belirlenmişti.



Kamera kayıtlarından, olayın 12 Mart saat 02.05'te çeşitli suçlardan kaydı bulunan Y.E.B, A.S.S. ve B.Y. tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmişti. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde, aşırı derecede alkollü olduklarını, olayın Y.E.B'nin havaya doğru doldur boşalt yaptığı sırada silahın ateş alması sonucu yaşandığını ve herhangi bir kasıt unsuru bulunmadığını beyan ettiği bildirilmişti.