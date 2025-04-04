Trabzon’da CHP standına bıçaklı saldırı: Zanlı tutuklandı
Trabzon’da CHP tarafından kurulan standa yapılan bıçaklı saldırıda Fikret Ayartepe yaralandı. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
CHP İl Gençlik Kolları standında görevli Fikret Ayartepe, bıçakla yaralandı.
Ayartepe'yi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Bilal Gökalp'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarılan zanlı, cumhuriyet savcılığındaki sorgusundan sonra tutuklanması talebiyle Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle yaralama" suçundan tutuklandı.
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