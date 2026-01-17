Trabzon'da çığ düştü. Karayolu ulaşıma kapandı
17.01.2026 16:25
IHA
Trabzon-Bayburt yolunun Tilkibeli mevkisinde çığ meydana geldi. Çığ nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, Araklı ilçesi Pazarcık-Tilkibeli mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle saat 14.30 sıralarında çığ düştü.
Çığ sonrası Trabzon-Bayburt karayolu Pazarcık Tilkibel mevkiinde ulaşıma kapandı.
Çığ altında kalan herhangi bir aracın olmadığı öğrenilirken, yolun her iki yakasında da mahsur kalan araçların olduğu belirtildi.