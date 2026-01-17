Trabzon'da çığ düştü. Karayolu ulaşıma kapandı

17.01.2026 16:25

Trabzon'da çığ düştü. Karayolu ulaşıma kapandı
IHA
İHA

Trabzon-Bayburt yolunun Tilkibeli mevkisinde çığ meydana geldi. Çığ nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.

Trabzon'da çığ meydana geldi.

 

Alınan bilgiye göre, Araklı ilçesi Pazarcık-Tilkibeli mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle saat 14.30 sıralarında çığ düştü.

 

Çığ sonrası Trabzon-Bayburt karayolu Pazarcık Tilkibel mevkiinde ulaşıma kapandı.

 

Çığ altında kalan herhangi bir aracın olmadığı öğrenilirken, yolun her iki yakasında da mahsur kalan araçların olduğu belirtildi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram