Trabzon'da Covid-19 hastası hastaneden kaçtı

Trabzon'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konulan ve bir süredir karantinada bulunduğu hastaneden izinsiz ayrıldığı iddia edilen kişiyi yakınları ikna ederek hastaneye geri getirdi.



Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde karantinaya alınan ve Covid-19 testi pozitif çıkan M.K.G'nin (23) odasında bulunamaması üzerine hastane çalışanları durumu polise bildirdi.



Harekete geçen polis ekipleri, M.K.G'ye ulaşmak için ailesiyle temasa geçerek hem kendi hem de akrabalarının evlerinde tedbir aldı.



Bir süre sonra Arsin ilçesindeki evine gelen M.K.G, yakınlarının ısrarı sonucunda hastaneye gitmeye ikna oldu. Hastaneye getirileceği aracın plakasını polise bildiren aile üyeleri kısa süre içinde M.K.G'yi hastaneye ulaştırdı.



Polis ve 112 Acil Servis ekipleri de güzergahta önlem alarak M.K.G'nin hastaneye götürüldüğü aracı takip etti.



M.K.G, hastanede yeniden tedavi altına alındı.

