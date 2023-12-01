Trabzon’da dalgalara kapılan liseli gençlerden birinin cesedine ulaşıldı

Trabzon’da fırtına sırasında cep telefonuyla görüntü çekerken dev dalgalara kapılan iki öğrenciden birinin cesedine ulaşıldı. Cesedin, liseli gençlerden Uğurcan Korkmaz’a ait olduğu belirlendi. Ekipler aynı bölgede Emir Berke Aşık’ı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Trabzon’da dalgalara kapılan liseli gençlerden birinin cesedine ulaşıldı

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’un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü’nde, 27 Kasım’da dalgalara kapılarak kaybolan 2 lise öğrencisinden birinin cansız bedeni bulundu.

İlçenin Cumhuriyet Mahallesi sahilinde deniz fenerinin bulunduğu alanda, sebebiyle yükselen dalgalara kapılarak kaybolan Beşikdüzü Borsa İstanbul Fen Lisesi 10. sınıf öğrencileri Emir Berke Aşık ile Uğurcan Korkmaz’ı arama çalışmalarına, dün akşam havanın kararmasıyla verilen aranın ardından sabah saatlerinde yeniden başlandı.

Trabzon’da dalgalara kapılan liseli gençlerden birinin cesedine ulaşıldı - 1

Aramaların beşinci günündeki çalışmalarda, kayıp öğrencilerden Uğurcan Korkmaz’ın cansız bedeni Vakfıkebir ilçesi yakınlarında bulundu.

Korkmaz’ın cenazesi denizden alınarak, otopsisi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Bu sırada kıyıda bekleyişi sürdüren Korkmaz ailesi fertleri, acı haber üzerine gözyaşı döktü.

Ekipler aynı bölgede diğer kayıp öğrenciyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

VİDEO: TRABZON'DA İKİ GENÇ DALGALARA KAPILDI

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