Trabzon'da denizde ceset bulundu

Trabzon'un Akçaabat ilçesi sahili açıklarında su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden balıkçılar, durumu 112 İhbar Hattı'na bildirdi.



Olay yerine Sahil Güvenlik ve İl Emniyet Müdürlüğü deniz polisleri ekipleri sevk edildi.



Su yüzeyinde olan ceset, ekiplerce denizden çıkarıldı.

35-40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cansız beden, kimlik ve ölüm nedeninin tespiti için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.