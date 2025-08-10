Trabzon'da denize giriş yasaklandı

Trabzon'da elverişsiz hava şartları nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.

Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dalga yüksekliğinin bir metreye ulaşması nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Açıklamada, "Bugün olumsuz hava şartlarından dolayı dalga yüksekliğinin bir metreye ulaşması nedeniyle muhtemel boğulma olaylarının önüne geçilmesi ve vatandaşlarımızın can güvenliği için ilimiz genelinde denize girilmesi yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Trabzon Valiliği aynı gerekçelerle dün denize girişlere izin verilmediğini açıklamıştı.

