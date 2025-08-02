Trabzon'da denize girmek yasaklandı

Trabzon Valiliğin'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dalga yüksekliğinin bir metreyi aşması nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Açıklamada, "Bugün olumsuz hava şartlarından dolayı dalga yüksekliğinin 1 metreye ulaşması nedeniyle muhtemel boğulma olaylarının önüne geçilmesi ve vatandaşlarımızın can güvenliği için ilimiz genelinde denize girilmesi yasaklanmıştır." denildi.

