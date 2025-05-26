Trabzon'da dereye düşen çocuk kayboldu
Trabzon'un Çaykara ilçesinde dereye düşen 9 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk için arama çalışması başlatıldı.
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Ailesiyle turizm merkezi Trabzon Uzungöl'e giden 9 yaşındaki F.R.A., yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Çaykara ilçesinde Haldizen Deresi'nde suya düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, AKUT, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, suya düşen çocuk için arama çalışması başlattı.
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