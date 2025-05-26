Trabzon'da dereye düşen çocuk kayboldu

Trabzon'un Çaykara ilçesinde dereye düşen 9 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Trabzon'da dereye düşen çocuk kayboldu
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Ailesiyle turizm merkezi Trabzon Uzungöl'e giden 9 yaşındaki F.R.A., yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Çaykara ilçesinde Haldizen Deresi'nde suya düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, AKUT, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, suya düşen için arama çalışması başlattı.

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