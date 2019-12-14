Trabzon'da doktora darp: El bileği ve parmakları kırıldı

Trabzon'da Fatih Devlet Hastanesi acil servisine getirilen 2 kişi görevli doktora saldırdı. Doktorun sağ el bileği ve parmakları kırıldı.



İddiaya göre aldıkları alkolün etkisiyle yolda sızan iki kişiyi farkeden bekçiler, sağlık ekiplerine haber verdi. Söz konusu kişiler getirildikleri Fatih Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde kendilerini sessiz olmaları yönünde uyaran doktor Tacettin Karaman'a yumruk ve tekmelerle saldırdı.

Doktoru saldırganların elinden güvenlik görevlileri kurtardı. Sağ el bileği ve parmakları kırılan, yüzünde ve vücudunda morluklar oluşan doktor, tedavi altına alındı. Polisin gözaltına aldığı iki saldırgan tutuklandı.

