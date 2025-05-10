Trabzon'da ev yangını

İlçeye bağlı Çatalsöğüt Mahallesi'nde Nafiye Zırıh'a ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen yangın, yakındaki Metin Zırıh'a ait eve de sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında iki ev de kullanılamaz hale geldi.



80 yaşındaki Nafiye Zırıh'ın, yangını fark eden komşularının yardımıyla evden çıkartıldığı öğrenildi.

