Giresun-Trabzon kara yolunda, park halindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarpan kamyonette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Giresun'dan Trabzon'a gelen Hüseyin Yiğit'in (42) kullandığı 05 FF 71 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Beşikdüzü ilçesinde Giresun-Trabzon kara yolu Denizli Mahallesi Fidanlık mevkisinde, park halindeki 61 K 1988 plakalı TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.
Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, araçta sıkışan sürücü ve yanındaki kişiyi bulundukları yerden çıkardı. Kazada, kamyonet sürücüsü Yiğit, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kamyonette bulunan Salih Zeki Genç (47) ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Trabzon'da feci kaza: 2 ölü
Anadolu AjansıTürkiye
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde park halindeki TIR'a arkadan çarpan kamyonette bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi.
Giresun-Trabzon kara yolunda, park halindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarpan kamyonette bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.