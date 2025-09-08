Trabzon'da feci ölüm: Çamaşır asarken 5'inci kattan düştü
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde, çamaşır asarken 5'inci kattaki dairenin balkonundan düşen 61 yaşındaki Türkan Kalaycı hayatını kaybetti.
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki bir sitede saat 15.00 sıralarında Türkan Kalaycı (61) isimli kadın, 5'inci kattaki dairenin balkonunda çamaşır astığı sırada dengesini kaybedip zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde Kalaycı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olaya ilişkin inceleme sürüyor.
