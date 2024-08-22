Trabzon'da feci ölüm: Sırtındaki fındık sepetiyle uçuruma yuvarlandı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bir kadın, sırtındaki fındık sepeti ile uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti.

Trabzon'da feci ölüm: Sırtındaki fındık sepetiyle uçuruma yuvarlandı

'un Beşikdüzü ilçesinin Kalegüney Mahallesi'nde Ayşe Karadeniz (54) fındık bahçesinden topladığı fındıkları sırtındaki sepete doldurarak evine doğru yola çıktı.

Ardından beraber fındık topladıkları yakınları da yemek yemek için eve gittiklerinde Karadeniz’i evde göremedi.

Bunun üzerine Karadeniz’i aramaya çıkan yakınları evlerine dönüş yolu olarak kullandıkları patika yolda yaptıkları aramalarda Ayşe Karadeniz’in sırtındaki fındık sepeti ile uçuruma yuvarlandığını tespit etti.

Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri çağrılırken, Karadeniz’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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