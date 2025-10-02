Trabzon'da gece saatlerinde korku dolu anlar

Pelitli Mahallesi Vatan Caddesi üzerindeki Aydınkent Sitesi E Blok önündeki istinat duvarı gece saatlerinde büyük bir gürültü ile çöktü.

Bölgede etkili olan yağışlar sonrasında yaşanan çökme sitede panik ve korkuya neden oldu.



Olayda can ve mal kaybı yaşanmazken bazı araçlarda ufak çaplı maddi hasar oluştu.