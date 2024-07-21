Trabzon'da hafif ticari araç 2 otomobilin üstüne düştü: 2 yaralı

Trabzon'un Yomra ilçesinde hastane otoparkında bulunan araçların üzerine düşen hafif ticari araçtaki sürücüsü ve yolcu yaralandı.

Trabzon'da hafif ticari araç 2 otomobilin üstüne düştü: 2 yaralı

F.B. iradesindeki hafif ticari araç, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanındaki yolda kontrolünü kaybederek, hastanenin otoparkında park halinde duran otomobillerin üzerine düştü.

Sürücü F.B. ve kimliği henüz öğrenilemeyen yanındaki kişi, hastane personeli tarafından araçtan çıkartılarak acil serviste tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve çekiciler geldi.

Çekiciler hasar gören 3 aracı olay yerinden götürürken, polis de inceleme başlattı.

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