Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis yüzünden Trabzon Havalimanından yapılması planlanan bazı uçak seferlerinde aksamalar yaşandı. Trabzon Havalimanından Ankara ve İstanbul'a karşılıklı yapılması planlanan bazı seferler ertelendi.



Şehrin büyük bir kısmını kaplayan yoğun sisin önümüzdeki saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.