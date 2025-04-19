Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli

Trabzon'da sabah saatlerinden itibaren sis etkili olurken, özellikle hava ulaşımı bu durumdan olumsuz etkileniyor.

Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis yüzünden Havalimanından yapılması planlanan bazı uçak seferlerinde aksamalar yaşandı. Trabzon Havalimanından Ankara ve İstanbul'a karşılıklı yapılması planlanan bazı seferler ertelendi.

Şehrin büyük bir kısmını kaplayan yoğun sisin önümüzdeki saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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