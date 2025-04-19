Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli: Uçak seferleri iptal edildi

Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi, bazıları ertelendi.

Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli: Uçak seferleri iptal edildi

'da sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis, hava ulaşımının aksamasına neden oldu.

Trabzon Havalimanından Ankara ve İstanbul'a karşılıklı yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi, bazıları ertelendi.

seferlerinin, havanın şartlarının düzelmesinin ardından yapılması planlanıyor.

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