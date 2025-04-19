Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli: Uçak seferleri iptal edildi
Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi, bazıları ertelendi.
Trabzon'da sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis, hava ulaşımının aksamasına neden oldu.
Trabzon Havalimanından Ankara ve İstanbul'a karşılıklı yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi, bazıları ertelendi.
Uçak seferlerinin, havanın şartlarının düzelmesinin ardından yapılması planlanıyor.
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