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Trabzon'da heyelan: 5 katlı apartmanın önündeki beton yol çöktü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen heyelanda, 5 katlı apartmanın önünde bulunan beton yol çöktü.

Trabzon'da heyelan: 5 katlı apartmanın önündeki beton yol çöktü

'da etkili olan kar ve sağanağın ardından Akçaabat ilçesine bağlı Kaleönü Mahallesi meydana geldi. 5 katlı apartmana önünde bulunan beton yol, heyelanla çöktü.

Sarp yamaca doğru yaklaşık 20 metre aşağıya doğru kayan toprak nedeniyle beton kaplı yol kullanılamaz hale geldi.

Apartman sahibi Ömer Seyis, bölgede günden güne çökmeler yaşandığını belirterek, "Cenazedeydik, akşamüstü burasının çöktüğünü öğrendik. Elektriklerin gittiğini, evin altının koptuğunu söylediler. Günden güne de çökmüş. Kar fazla oldu, aniden çökme oldu. Kimse yoktu evde, bir sıkıntı meydana gelmemiş oldu." dedi.

Trabzon'da heyelan: 5 katlı apartmanın önündeki beton yol çöktü - 1
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