Trabzon'da heyelan: Yol ulaşıma kapandı, elektrik ve su hatları zarar gördü

Trabzon'un Araklı ilçesi heyelan meydana geldi. Yaşana heyelan sonrası yol ulaşıma kapanırken, elektrik ve su nakil hatları zarar gördü.

Trabzon'da heyelan: Yol ulaşıma kapandı, elektrik ve su hatları zarar gördü

Trabzon'un Araklı ilçesi Karatepe mahallesinde meydana gelen heyelan sonrasında mahalleye ulaşım sağlayan yolda ve yamaçta büyük kopmalar meydana geldi.

sonrası mahalleye ulaşım sağlayan yol ulaşıma kapanırken, can kaybı yaşanmadı.

VE SU HATLARI ZARAR GÖRDÜ

Heyelan nedeniyle elektrik ve su nakil hatları zarar görürken, mahalleye elektrik ve su verilemiyor.

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