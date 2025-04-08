Trabzon'da heyelan: Yol ulaşıma kapandı, elektrik ve su hatları zarar gördü
Trabzon'un Araklı ilçesi heyelan meydana geldi. Yaşana heyelan sonrası yol ulaşıma kapanırken, elektrik ve su nakil hatları zarar gördü.
Trabzon'un Araklı ilçesi Karatepe mahallesinde meydana gelen heyelan sonrasında mahalleye ulaşım sağlayan yolda ve yamaçta büyük kopmalar meydana geldi.
Heyelan sonrası mahalleye ulaşım sağlayan yol ulaşıma kapanırken, can kaybı yaşanmadı.
ELEKTRİK VE SU HATLARI ZARAR GÖRDÜ
Heyelan nedeniyle elektrik ve su nakil hatları zarar görürken, mahalleye elektrik ve su verilemiyor.
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