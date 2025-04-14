Trabzon'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Trabzon'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre altı kişi yaralandı.

Trabzon'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

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'un Dernekpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Dernekpazarı-Çaykara karayolunda hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Trabzon'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var - 1 Kazanın ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada yaralanan altı kişi, olay yerindeki müdahalenin ardından hastanelerde tedavi altına alındı.

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