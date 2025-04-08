Trabzon'da İsrail protestosu

Ortahisar ilçesinde İskenderpaşa Camisi önünde toplanan grup, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile sloganlar atarak 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na yürüdü.



AGD Trabzon Şubesi Başkan Vekili Muharrem Salih Topal, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın üzerinden 550 gün geçtiğini belirtti.



Topal, İslam ülkelerinin liderlerine seslenerek, "Atmadığınız adımlar yüzünden siyonist İsrail'in en büyük destekçisi konumuna düşüyorsunuz. Sizler 1,5 milyarlık İslam aleminin liderlerisiniz. Nasıl olur da 8 milyonluk İsrail'e 'Kahrol' demekle yetinirsiniz? Allah rızası için kendinize gelin." dedi.



Konuşmanın ardından Filistinliler için dua edildi.