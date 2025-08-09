Trabzon'da kadın cinayeti: Eşini tüfekle vurdu

Trabzon'da 38 yaşındaki şahıs, evleri önünde tartıştığı eşini tüfekle vurarak öldürdü.

'un Vakfıkebir ilçesinde Mustafa Sağlam, evleri önünde tartıştığı eşine tüfekle ateş edip, kaçtı.

Tüfek sesini duyan komşularının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Tuğba Sağlam'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Sağlam'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olay sonrası suç aleti tüfekle ormana kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

