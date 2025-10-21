Trabzon'da kayıp balıkçı altı gündür aranıyor

Trabzon'da kayıp balıkçı Mehmet Ali Gürsoy'u 89 kişilik ekip arıyor.

Arsin ilçesinde balıkçılık yapan Mehmet Ali Gürsoy, 16 Ekim günü balık avlamak için denize açıldı.

Sabah saatlerinde Gürsoy'un teknesini denizde sürüklenirken fark eden balıkçılar, sahil güvenlik ekiplerine bildirildi.

Gelen ekiplerin teknede yaptığı incelemede, Mehmet Ali Gürsoy'a ait cep telefonu ve kişisel eşyaları bulundu.

Denizde arama çalışması başlatıldı.

ALTI GÜNDÜR BİR İZ YOK

Arama çalışmaları altıncı günde de devam etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, jandarma, emniyet, itfaiye ve dalgıç ekipleri ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan toplam 89 personel ile 12 araç, 8 bot, bir gemi, iki sonar cihazı, iki drone, bir YTS cihazı ve bir ROV cihazı ile yürütülen çalışmalara havadan da helikopterle destek veriliyor.

Şu ana kadar yapılan çalışmaların 6’ncı gününde de kayıp balıkçıdan bir ize rastlanılamadı.