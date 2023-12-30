Trabzon'da korkunç olay: Engelli kızını öldürüp, intihar etti

Yapılan incelemede Yaşar Aytekin'in tabancayla kızını başından vurarak öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdiği tespit edildi. Savcılık incelemesi sonrası baba ve kızının cansız bedenleri, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.