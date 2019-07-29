Trabzon'dan Giresun yönüne giden, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen minibüs, Dürpınar Mahallesi mevkisinde kavşaktan dönmeye çalışan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Kaza sonrası araçlarda bulunan 12 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Adacık Mahalle Muhtarı Mustafa Fındıkçı, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Öte yandan minibüste bulunanların ilçede yapılan bir düğünden döndükleri öğrenildi.
Trabzon'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Trabzon'dan Giresun yönüne giden, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen minibüs, Dürpınar Mahallesi mevkisinde kavşaktan dönmeye çalışan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.