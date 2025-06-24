Trabzon'da müzelere ve tarihi yapılara yoğun ilgi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundaki kültürel miras alanları, 2025’in ilk yarısında ziyaretçi rekorları kırdı.

Trabzon'da müzelere ve tarihi yapılara yoğun ilgi

Atatürk Köşkü başta olmak üzere Kızlar Manastırı, ve Şehir Müzesi, yoğun ilgi görürken sadece Atatürk Köşkü’nü 6 ayda 112 binden fazla kişi ziyaret etti.

Trabzon'da müzelere ve tarihi yapılara yoğun ilgi - 1

Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundaki müzeler ve tarihi yapılar, 2025 yılının ilk yarısında ziyaretçi rekorları kırdı. Atatürk Köşkü, Kızlar Manastırı, ve Şehir Müzesi gibi kültürel destinasyonlar, hem yerli hem yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.

Atatürk Köşkü, 2024’ün ilk yarısında 77 bin 555 kişiyi ağırlarken, 2025’in aynı döneminde yüzde 47’lik artışla 112 bin 831 ziyaretçiye ulaştı. Yine Büyükşehir bünyesindeki Kızlar Manastırı 9 bin 119, Çal Mağarası 37 bin 200, Trabzon Şehir Müzesi ise 9 bin 969 ziyaretçiyi konuk etti.

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