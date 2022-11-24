Trabzon'da öldüren yumruğa indirimle 5 yıl hapis ve tahliye

Trabzon'un Gazipaşa Mahallesi'nde KPSS'ye hazırlanan İsmail Can'ın sevgilisine mesaj attığını iddia ettiği Alper Korkmaz'ın ölümüne neden olduğu soruşturma tamamlandı.

Mart ayında gerçekleşen olayda Can’ın yumruklu saldırısına uğrayan Korkmaz'ın darbeye bağlı yere düşmesi sonucu beyin kanaması geçirdiği saptandı. İki kez ameliyat geçiren Korkmaz, tedavisinin 5'inci gününde hayatını kaybederken Can da gözaltına alındı.

16 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanarak Can hakkında 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma’ suçundan 16 yıla kadar hapis istemiyle Trabzon 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Mahkeme, mütalaada sanığın ‘Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma’ suçundan cezalandırılmasını talep ederken eylemin ‘Taksirle ölüme neden olma’ neticesinde gerçekleştiğine karar verdi.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Can hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 5 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, tahrik indirimi uygulayıp tutukluluk süresini de göz önünde bulundurdu ve sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Korkmaz'ın ailesi ve avukatları ise karara itiraz etti.