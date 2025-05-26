Trabzon'da ölü yunus karaya vurdu

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Ayasofya Sahili'nde yürüyüş yapanlar, su üzerinde hareketsiz bir yunus olduğunu fark etti.

Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yunus, vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı.

Ölü yunus için Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'ne haber verildi.