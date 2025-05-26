Trabzon'da ölü yunus karaya vurdu
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, yaklaşık 1 metre uzunluğundaki ölü yunus sahile vurdu.
Trabzon'un Ortahisar ilçesi Ayasofya Sahili'nde yürüyüş yapanlar, su üzerinde hareketsiz bir yunus olduğunu fark etti.
Yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yunus, vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı.
Ölü yunus için Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü'ne haber verildi.
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