Trabzon'da orman yangını

Trabzon'un Arsin ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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Trabzon Arsin Belediye Başkanı Sait Gürsoy, Güneyce Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığını belirtti.

Mahallenin ilçenin yüksek kesiminde yer aldığını, ekiplerin yangına müdahale ettiğini ancak rüzgarın müdahaleyi zorlaştırdığını ifade eden Gürsoy, "O nedenle ekipler müdahale etmekte zorlanıyor. Rüzgar nedeniyle yangın yayılarak devam ediyor ama bütün imkanlarımızla yangına müdahale ediyoruz. Ayrıca Fındıklı Mahallemizde de küçük çapta bir yangınımız daha var" dedi.

Öte yandan Araklı ve Sürmene ilçelerinde çıkan örtü yangınının da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldüğü öğrenildi.

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