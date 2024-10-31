Trabzon'da pistten çıkan uçağın pilotları için tutukluluklarına devam kararı

Trabzon Havalimanı'nda 6 yıl önce pistten çıkarak denize metreler kala durabilen Ankara-Trabzon uçağının pilotlarının yargılanmasına devam edildi.



Trabzon 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak 2018'de yolcu uçağının pistten çıkarak denize metreler kala durabildiği kaza sonucu hakkında "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuksuz yargılanan ikinci pilot İrfan Yavuz'un avukatı katıldı.



Birinci pilot Ender Bayraktar'ın müdafisi ise mazereti nedeniyle duruşmada yer almadı.



ŞİKAYETLERDEN FERAGAT EDİLDİ



İkinci pilot İrfan Yavuz'un avukatı Hasan Özköse, beyanında tüm müştekilerin şikayetlerinden feragat ettiklerine dair noter huzurunda alınan feragatnamelerin dosyaya sunulduğunu belirtti.



Önceki celse müştekilerden S.G'nin noter huzurunda alınan evrakının dosyada eksik olduğunu hatırlatan Özköse, celse arasında müşteki ile arabulucu huzurunda anlaştıklarını ve müştekinin şikayetinden vazgeçtiğine dair ibranamenin dosyaya sunulduğunu söyledi.



BERAATİ TALEP EDİLDİ



Müvekkilinin beraatini talep eden Özköse, aksi takdirde şikayet yokluğu sebebiyle düşme kararı verilmesini talep etti.



Duruşma savcısının mazereti nedeniyle mahkemeye geçici atanan savcı, mütalaa hazırlanmak üzere duruşmanın ertelenmesini talep etti.



Mahkeme başkanı, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

