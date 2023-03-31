Trabzon'da polisleri taşıyan otobüs alev aldı

Trabzon'un Maçka ilçesinde polis memurlarını taşıyan otobüs, Zigana Dağı'nı tırmanırken Hamsiköy mevkiinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı.



Yangının fark edilmesi sonucu otobüsteki polisler hemen otobüsü terk ederken, alevler bir anda otobüsü sardı. Yangına yoldan geçen araçların yangın tüpleri ile ilk olarak müdahale edilmeye çalışılırken, daha sonra Maçka Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri bölgeye gelerek yanan otobüse müdahale etti.



Polislerin yara almadan atlattığı yangında otobüs yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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