Trabzon'da rezidansta cinayet

İlçenin Kaşüstü Mahallesi'ndeki rezidansın 6'ncı katında meydana gelen olayda iddiaya göre daireye gelen B.S. (27), E.B'ye (32) tabancayla ateş etti. B.S'nin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Hayatını kaybettiği belirlenen E.B'nin cenazesi, incelemenin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. B.S'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.