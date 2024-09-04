Trabzon'da sağanak yağış etkili oldu

Şiddetli yağışlarla birlikte Ortahisar ilçesinin 2 Nolu Bostancı, Kalkınma ve Konaklar mahalleleri, Yomra'nın Kaşüstü Mahallesi, Sürmene'nin Muratlı ve Yemişli mahalleleri ile sahil yolunun bazı noktalarında su taşkınları ve heyelan meydana geldi.



Sürmene ilçesinde Muratlı ve Yemişli mahallelerinde yaşanan heyelanlarda vatandaşların bir olumsuzluk yaşamamaları için Büyükşehir Belediye ekipleri yoğun bir mücadele verdi.



Yemişli mahallesinde bulunan 7 katlı Deniz Apartmanı’nın önünde meydana gelen heyelanda mahsur kalan 14 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Heyelan sonrası ekipler bölgede temizlik çalışması başlattı.



Belediye ekipleri, sağanak yağışların ardından oluşan su birikintisi, su baskını ve hasarlarla mücadele etmek için yoğun çalışma yürüttü. 44 noktada yapılan çalışmalar ile Büyükşehir Belediyesi ağındaki tüm yollar ulaşıma açıldı. Yağışın mahalle, cadde ve sokaklarda bıraktığı izleri silmek için temizlik çalışmaları devam ediyor.