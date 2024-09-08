Trabzon'da sağanakta sahil yolu göle döndü

Trabzon’da etkili olan sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda su birikintileri oluştu, sürücüler su dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti

Trabzon'da sağanakta sahil yolu göle döndü

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda su birikintileri oluştu. Uzun kuyruk oluşan yolda sürücüler ilerlemekte zorluk yaşadı.

İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), kara yolları ve itfaiye ekipleri de su baskınlarına müdahale ederek, tıkanan mazgalları açtı ve yollarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Trafik polis ekipleri de göle dönen yollarda güvenlik önlemi aldı.

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