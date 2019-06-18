Trabzon'un Araklı ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde şiddetli sağanak yağışlar sonrası bir hidroelektrik santralinin borusu patladı.

Patlama sonrası oluşan şiddetli akıntıya kapılan 2 kişi kayboldu. İlk müdahaleyi ildeki AFAD ve diğer ilgili kurum ekipleri yaptı.

Genelkurmay'dan askeri helikopter ve arama kurtarma ekipleri de çalışmalara katıldı.



Bir kişinin cesedine ulaşılırken, sele kapılanların sayısının daha fazla olabileceği belirtiliyor.



Bazı evlerde akıntı nedeniyle hasar meydana geldiği bilgisi var.

DAHA ÖNCE DE SEL FELAKETİ OLMUŞTU



Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün bilgilendirmesi ile ilçede vatandaşlara uyarılarda bulunduklarını belirterek daha önce de sel afeti yaşanan mahallede yeni bir afetle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.



Çebi, “Daha önce de aynı bölgede sel felaketi olmuştu. Yine aynı alana yoğun şekilde yağmur yağdı ve HES borusunda da arıza olunca bölgede felaket oldu. Araçlarımız da daha önceden burada çalışıyorlardı. Onlar da sular altında kaldı. Helikopter çağırdık orada bulunanları kurtarsınlar diye. Bir vatandaşımızdan haber alamadık hala. Sıkıntımız büyük. Bütün birimler burada acil eylem planı oluşturuldu. Helikopter takviye edildi. Orada mahsur kalan vatandaşlarımızı da alacağız. Vatandaşlarımız yeni yağışlara hazırlıklı olsunlar, dikkatli olsunlar diye uyarılarda bulunuyoruz” dedi.