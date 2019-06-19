Trabzon'un Araklı ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu. Selde 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi aranıyor. Selin etkili olduğu iki mahalleye ulaşım sabah saatlerinde sağlanırken, şimdiye kadar 76 vatandaş afet bölgesinden tahliye edildi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Araklı'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiğini bildirdi.

281 KİŞİLİK EKİP ARAMA YAPIYOR

İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde dün öğleden sonra etkili olan aşırı yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda kaybolan 7 kişinin bulunması için Trabzon ve Samsun AFAD, jandarma, Rize-Artvin deniz polisi, 112 Acil Sağlık, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi, UMKE, itfaiye, DSİ, AKUT ve Kızılay'dan toplam 281 kişilik ekip, 52 araç ve 27 iş makinesiyle sabahın ilk saatlerinden itibaren çalışmalara başladı.

Ağırlıklı olarak dere yatağı ve çevresinde yürütülen çalışmalara Samsun AFAD'a ait 1 kadavra köpeği de katılıyor.



İlçedeki afette 4 kişinin cesedine ulaşılmış, yaralanan 4 kişi tedavi altına alınmış, 76 kişi ise tahliye edilmişti.

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Bölgeden açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sel tahribata yol açtı. 4 kullanılmakta olan 3 de kullanılmayan toplam 7 bina sel tarafından yerinden söküldü. Arama kurtarma çalışmaları sabah tekrar başladı. Arazi arkadaşlarımız tarafından tarandı. Jandarma, AFAD ve AKUT hat boyunca aramalarına devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 4 oldu. Belirlediğimize göre çalışanlarla yapılan değerlendirmede 6 kişi daha kayıp. Yoğun bir çalışma ortaya konuluyor" dedi.