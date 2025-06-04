Trabzon'da sel sularına kapılan vatandaş ölü bulundu

Trabzon'da dün yaşanan sel ve taşkın felaketinin ardından kaybolan bir vatandaşı arama çalışmaları devam ederken, bir başka kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Trabzon'da sel sularına kapılan vatandaş ölü bulundu

'un Ortahisar ilçesinde dün yaşanan yoğun yağışın ardından Fatih Sultan Mahallesi Mervan Küme Evleri mevkiinde 75 yaşındaki Halil Satılmış sularına kapılarak kayboldu.

Bugün Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bağlı Su Altı Kurtarma (SAK) Timi tarafından Satılmış'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Öte yandan ölen şahıs ile ilgili ailesi fertlerinin herhangi bir kayıp ihbarında bulunmadığı öğrenildi. Akçaabat ilçesindeki kayıp Hüseyin Aydın'ı arama çalışmaları ise sürüyor.

Trabzon'da sel sularına kapılan vatandaş ölü bulundu - 1
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