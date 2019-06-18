Sel felaketi Trabzon'un Araklı ilçesini vurdu. Kentte şiddetli yağmur etkiliydi. Sağanak ilçeye bağlı Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde sele neden oldu.



Dere yatağındaki mahallelerde su bir anda yükseldi. Akıntı 4 ev ve işyerini yıktı, suya kapılanlar oldu.



Bölgeye AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.



Mahalleye çıkan yol selin taşıdığı malzemeyle dolmuştu, yer yer heyelanlar da oldu. Ekipler iki mahalleye ulaşmakta güçlük çekti.



Trabzon Valiliği bünyesinde Araklı Kaymakamlığı'nda kriz masası oluşturuldu. Kara ulaşımı zor olduğu için bölgeye Samsun'dan sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Ayrıca 30 kişilik jandarma arama kurtarma ekibide bölgeye gitti.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı'nın Çamlıktepe mahallesinde yaşanan selle ilgili yaptığı açıklamada "İki vatandaşımızı kaybettik, 8 kişi aranıyor" dedi.

Ustaoğlu, sel felaketinde 6 kişinin hayatını kaybettiğine dair kendisine atfedilen açıklamanın ise yanlış anlamadan kaynaklandığını söyledi.



Mahalleye çıkan yolun açılması için iş makineleriyle çalışma yürütülüyor.



Bölge halkından, yeni bir taşkın riskine karşı dere yatağına yakın olan evlere girmemeleri isteniyor.

BAKAN ALBAYRAK: DEVLETİMİZİ SEFERBER OLMUŞTUR



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Araklı’da yaşanan sel nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.



Devletimiz, haber alınamayan vatandaşlarımıza sağ salim ulaşılması için seferber olmuştur ve selde oluşan zararın telafisi için gerekli tüm desteği verecektir." açıklamasında bulundu.

DAHA ÖNCE DE SEL FELAKETİ OLMUŞTU



Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün bilgilendirmesi ile ilçede vatandaşlara uyarılarda bulunduklarını belirterek daha önce de sel afeti yaşanan mahallede yeni bir afetle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.



Çebi, “Daha önce de aynı bölgede sel felaketi olmuştu. Yine aynı alana yoğun şekilde yağmur yağdı ve HES borusunda da arıza olunca bölgede felaket oldu. Araçlarımız da daha önceden burada çalışıyorlardı. Onlar da sular altında kaldı. Helikopter çağırdık orada bulunanları kurtarsınlar diye. Bir vatandaşımızdan haber alamadık hala. Sıkıntımız büyük. Bütün birimler burada acil eylem planı oluşturuldu. Helikopter takviye edildi. Orada mahsur kalan vatandaşlarımızı da alacağız. Vatandaşlarımız yeni yağışlara hazırlıklı olsunlar, dikkatli olsunlar diye uyarılarda bulunuyoruz” dedi.